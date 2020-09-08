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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

رسائل «مخيفة» تعطل حسابك على «واتساب»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
واتساب
واتساب
وكالات
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حذر موقع "WABetaInfo" التقني من تداول رسائل وصفها بالـ"مخيفة" بين مستخدمي تطبيق واتساب تؤدي إلى تعطل حساب المستخدم إلى أجل غير مسمى.

وقال الموقع التقني إن هناك "رمز تعطل" جديد يتم تداوله بين مستخدمي التطبيق، ويتسبب فى تعطيل الحساب إلى أجل غير مسمى، حتى أنه لا يترك حلا سوى حذف التطبيق وإعادة تثبيته بالكامل، مما قد يحول دون الوصول إلى سجل دردشة المحادثات الخاصة بك.

جاءت تلك التحذيرات بعد شكاوى العديد من مستخدمى "واتساب" من وصوله إليهم، وأوضح تقرير الموقع: "قد ترسل جهة اتصال رسالة تحتوى على العديد من الأحرف الغريبة، لا معنى لها، لكن تطبيق واتساب قد يفسر الرسالة بطريقة خاطئة، وأحيانا يتعذر عليه أيضا عرض الرسالة تماما.

وأضاف التقرير: قد يسفر ذلك عن "تعطل لانهائى" وعند فتح التطبيق، يتم تجميده وتعطله، وإذا حاولت فتح التطبيق مرة أخرى، فسيظل يتعطل.

في سياق متصل، قدم موقع "تايمز نيوز ناو" خطة يمكن لأي شخص من خلالها استعادة رسائله المحذوفة عبر "واتسلب".

وجاءت أبرز تلك الطرق على النحو التالي:

من النسخة الاحتياطية "جوجل درايف":

يمكن استعادة رسائلك عن طريق النسخة الاحتياطية من "جوجل درايف"، والذي سيحتاج نفس رقم الهاتف وحساب جوجل لإنشاء نسخة احتياطية.

لاستعادة نسختك الاحتياطية

-قم بإلغاء تثبيت واتساب وإعادة تثبيته.

-افتح واتساب وتحقق من رقمك.

-عند المطالبة، انقر فوق استعادة الدردشات والوسائط من جوجل درايف.

- بعد اكتمال عملية الاستعادة، انقر فوق "التالي".

- سيتم عرض الدردشات الخاصة بك بمجرد اكتمال التهيئة

- سيبدأ تطبيق واتساب في استعادة ملفات الوسائط الخاصة بك بعد استعادة محادثاتك.

- إذا قمت بتثبيت واتساب بدون أي نسخ احتياطية مسبقة من جوجل درايف، فسيقوم واتساب تلقائيًا بالاستعادة من ملف النسخ الاحتياطي المحلي.

استعادة من نسخة احتياطية محلية:

إذا كنت تريد استخدام نسخة احتياطية محلية، فستحتاج إلى نقل الملفات إلى الهاتف الجديد باستخدام جهاز كمبيوتر أو مستكشف الملفات أو بطاقة ميموري.

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