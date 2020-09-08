رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تناقش المناورات البحرية لدول من الناتو فى القطب الشمالى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:13 ص
سفن بريطانية
سفن بريطانية
وكالات
طباعة
أعلنت القوات البحرية الملكية البريطانية، أن سفنها ستقود مناورات مشتركة لعدة دول من حلف الناتو في منطقة القطب الشمالي.

وأشارت البحرية البريطانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن المناورات تهدف إلى إظهار التزام دول الناتو بحرية الملاحة في المنطقة.

وأضاف البيان، أنه سيتم خلال المناورات التدرب على التعامل بين القوات الحليفة في ظروف درجات حرارة متدنية والحفاظ على السلام في المنطقة.

وستشارك في المناورات أيضًا سفن أمريكية ونرويجية بإسناد قوات دنماركية.

وأشارت البحرية البريطانية إلى أن العملية الحالية تأتي تطويرًا للمناورات السابقة للسفن البريطانية والأمريكية والنرويجية في بحر بارنتس التي جرت في مايو الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت يوم السبت الماضي إلى أنه سيتم للمرة الأولى نشر سفن حربية للقوات البحرية المشتركة لحلف الناتو في مياه بحر بارنتس، معبرة عن قلقها إزاء التحركات العسكرية للتكتل في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة من انتخابات الشيوخ

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

أكثر من 400 ألف وفاة بسبب التلوث البيئى فى أوروبا

إصابة مبابى بفيروس كورونا

نقيب الفلاحين يكشف: مرض خطير يهدد زراعة الموز على مستوى العالم

مواعيد قلعة قايتباي وأسعار التذاكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

الليلة.. إنشاء منصة رقمية للكتاب المصرى على طاولة «الأعلى للثقافة»

صدور «مستودع الأرواح البديلة» للقاص أنيس الرافعى

«يوميات مديرة مدرسة» كتاب جديد للكاتبة صفاء عبد المنعم

أنور مغيث فى ضيافة «سلسلة قراءة».. اليوم