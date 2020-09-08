إصابة مبابى بفيروس كورونا

كشفت تقارير إعلامية عن إصابة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا بفيروس كورونا المستجد.وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، ترك اللاعب معسكر منتخب بلاده، فيما أعلن باريس سان جيرمان في وقت سابق، إصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا.ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة كرواتيا، يوم الثلاثاء، في ثاني جولات دوري الأمم الأوروبية.يذكر أن مبابي سجل هدف فوز فرنسا على السويد، يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.