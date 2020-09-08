وزيرة الاستثمار تحضر العرض المسرحى سيد درويش (صور)

تستمر الفنانة لقاء سويدان في تقديم العرض المسرحي سيد درويش فنان الشعب على خشبة مسرح البالون في العجوزة وسط إقبال جماهيري كبير ونجاح جديد يحققه قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.وكشفت الفنانة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي على حضور عدد مهم من الشخصيات السياسية والفنانين للعرض حيث قالت: "شرفنا بالحضور اليوم في عرض سيد درويش الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وأمل مبدأ رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية الكاتبة حنان البهي دكتورة عبير شقوير مستشار وزير الإتصالات".العرض يشارك في بطولته الفنان ميدو عادل وآخرون وهو من تأليف السيد إبراهيم وكان قد حضر العرض عدد كبير من الفنانين من بينهم منة فضالي ودنيا عبدالعزيز وآخرين.