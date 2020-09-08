مقتل 10 مدنيين فى هجمات لبوكو حرام شمال شرقى نيجيريا

قُتل عشرة مدنيين في شمال شرقي نيجيريا في هجمات شنّها على قراهم مقاتلون من جماعة بوكو حرام المتشددة، بحسب ما أعلن قادة في ميليشيات محليّة موالية للحكومة.وقال باباكورا كولو المسؤول عن إحدى هذه الميليشيات إنّ عناصر من بوكو حرام شنّوا في ساعة متأخرة من ليل الأحد هجومًا على قرية كرماري الواقعة على بُعد 40 كيلومترًا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، وقتلوا أربعة من سكّان القرية بينما كان هؤلاء يغطّون في النوم.وقتل أكثر من 36 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009 حين شنّت بوكو حرام تمرّدًا مسلّحًا ضدّ الحكومة في شمال شرقي البلاد، المنطقة التي هجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب أعمال العنف هذه.