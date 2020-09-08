صدور «مستودع الأرواح البديلة» للقاص أنيس الرافعى

في إطار إعادة طبع أعماله القصصية السابقة٬ وتوسيع دائرة تداولها، صدر حديثًا عن دار خطوط وظلال٬ كتاب «مستودع الأرواح البديلة» للكاتب القاص المغربي أنيس الرافعي.وعن الكتاب يقول «الرافعي»: الكتاب ذاته، الذي هو عبارة عن مؤلف تجميعي، مزيد ومنقح، للمجموعات القصصية الأربع التي صدرت من قبل وهي: «الشركة المغربية لنقل الأموات، أريج البستان في تصاريف العميان، اعتقال الغابة في زجاجة، وخياط الهيئات»، وهي الأعمال التي حاولت توسيع مروحة السرد المختلف وغير المعياري في اتجاه طروس وتخوم جديدة من قبيل الملصق السينمائي والرموز السحرية الطقوسية والموسيقى الشعبية ذات الأصول الإفريقية وعلوم الكونيات.وأضاف«الرافعي»، أن مجلدًا تجميعيًا ثانيًا يصدر قريبًا عن نفس الدار، تحت عنوان مغاير، يشمل أربع مجموعات قصصية أخرى سابقة، أما مجموعتي الجديدة «صانع الاختفاءات» فتصدر بعد أيام قلائل عن دار «بتانة» بالقاهرة.