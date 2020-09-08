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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجارديان تكشف برقيات دبلوماسية عن تراجع ثقة بروكسل فى بوريس جونسون

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:42 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
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كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن ثقة بروكسل في بوريس جونسون تراجعت مع بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لندن، مع تحذير من رئيسة المفوضية الأوروبية بأنه على بريطانيا احترام القانون الدولي، وفقًا لبرقيات دبلوماسية مسربة حصلت عليها الصحيفة.

وتدخلت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بشكل استثنائى، أمس الاثنين، حيث طالبت داونينج ستريت بالسيطرة على الأضرار الناجمة عن الإفصاحات التي تشير إلى تراجع لندن عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها العام الماضي لتجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا.

وكتبت فون دير لاين على تويتر: "أثق في أن الحكومة البريطانية ستنفذ اتفاقية الانسحاب، وهو التزام بموجب القانون الدولي وشرط أساسي لأي شراكة مستقبلية.. بروتوكول أيرلندا أيرلندا الشمالية ضروري لحماية السلام والاستقرار في الجزيرة وسلامة السوق الموحدة."

جاء الخلاف حول الخطط التي يمكن أن تقوض القوة القانونية لأجزاء من البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية في الوقت الذي كشفت فيه البرقيات المسربة التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان الشكوك المتزايدة في بروكسل بشأن دوافع واستراتيجية بريطانيا، والتي قالت المصادر إنها تضررت بشكل أكبر من جراء التطورات الأخيرة. وبحسب برقيات أرسلت إلى عواصم الاتحاد الأوروبي من بروكسل في الأيام الأخيرة.

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