مصدر أمنى: قتيل «المنيب» مسجل خطر والواقعة أمام النيابة

صرح مصدر أمني لجريدة الدستور بأن، قتيل المنيب مسجل خطر في عدد من القضايا، وتم ضبطه في مشاجرة بمنطقة المنيب.وتابع أن، القتيل قد وافته المنية داخل القسم، لكنه لم يمت بفعل التعذيب كما نشرت صفحات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي التي تم بثها خلال الساعات القليلة الماضية.كما أكد المصدر أن، واقعة وفاة المواطن الآن أمام النيابة العامة، وسيتم التحقيق مع الضابط في الواقعة للوقوف على ملابستها.أضاف أن الأحداث التي طرأت على المنطقة من غضب الأهالي جاءت حزنًا على فقد الشاب، إلا أنه بعد شرح الموقف لهم انصرفوا وعادوا لمنازلهم.