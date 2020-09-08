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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: أموال المقاصة أموالنا ولا نقبل الابتزاز الإسرائيلى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:15 ص
محمد اشتيه
محمد اشتيه
وكالات
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الثلاثاء، إن أموال المقاصة هي أموال شعبنا، ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل.

وأضاف «اشتيه»، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله: «مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل عديدة صعبة مرت علينا بصبر شعبنا وإصراره على حقوقه».

وبحث المجلس كذلك الجهود الدبلوماسية لمواجهة المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، حيث اطلع المجلس على الإجراءات الجاري ترتيبها لانعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب يوم التاسع من الشهر الجاري، لبحث عملية التطبيع مع إسرائيل بالنظر لما تلحقه تلك العملية من أضرار فادحة بالقضية الفلسطينية.

كما ناقش المجلس جهود الوفد الوزاري الذي يواصل جولته في قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي، واطلع على ما تم تقديمه من أجهزة ومستلزمات طبية لسد النقص الحاصل في المستشفيات هناك، لتمكينها من مواجهة الوباء، حيث تم إرسال عشرين شاحنة إلى القطاع تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعي ومستلزمات طبية أخرى.

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