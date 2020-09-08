فيكتوريا الأسترالية تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات في ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الثلاثاء، (بالتوقيت المحلي)، إن 8 أشخاص توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما تم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة.وسجلت فيكتوريا التي أصبحت بؤرة لمرض «كوفيد-19» الذي يتسبب فيه الفيروس في اليوم السابق تسع وفيات و41 إصابة، وهو أدنى ارتفاع في يوم واحد منذ أكثر من عشرة أسابيع.وتمثل فيكتوريا حوالي 75% من حالات الإصابة في البلاد وعددها 26377، و90 % من الوفيات التي بلغت 770.وكانت الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي قررت تمديد إجراءات العزل العام الصارمة في عاصمتها ملبورن حتى 28 سبتمبر.