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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيكتوريا الأسترالية تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
وكالات
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قالت السلطات في ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الثلاثاء، (بالتوقيت المحلي)، إن 8 أشخاص توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما تم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة.

وسجلت فيكتوريا التي أصبحت بؤرة لمرض «كوفيد-19» الذي يتسبب فيه الفيروس في اليوم السابق تسع وفيات و41 إصابة، وهو أدنى ارتفاع في يوم واحد منذ أكثر من عشرة أسابيع.

وتمثل فيكتوريا حوالي 75% من حالات الإصابة في البلاد وعددها 26377، و90 % من الوفيات التي بلغت 770.

وكانت الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي قررت تمديد إجراءات العزل العام الصارمة في عاصمتها ملبورن حتى 28 سبتمبر.

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