اشتباك مسلح فى بيروت وسقوط جرحى

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة عدد من الأشخاص إثر اشتباكات مسلحة في العاصمة بيروت، فيما تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات.وأشارت الوكالة إلى أن الجيش فرض طوقًا أمنيًا في شارع كاراج درويش بالطريق الجديد، لضبط الوضع بعد الاشتباك المسلح الذي استخدمت فيه أسلحة رشاشة.وقال مغردون إن الاشتباكات وقعت بين مجموعة من الشباب، فيما عمدت مجموعة من الأشخاص إلى قطع الطريق في محلة الكولا - مفرق الجامعة العربية.