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البرازيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:34 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و310 وفيات، خلال اليوم الأخير.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 4.15 مليون إصابة، وحصيلة الوفيات 126 ألفًا و960 حالة، حتى أمس الإثنين.

وسجلت البرازيل ثالث أكبر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا عالميًا بعد الهند والولايات المتحدة.

وكانت البرازيل في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا منذ أشهر، قبل أن تقدمت عليها الهند مؤخرًا بتسجيلها 4.2 مليون إصابة.

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