بريطانيا تضيف 7 جزر يونانية لقائمة الحجر الصحى

قالت بريطانيا إنها ستضيف 7 جزر يونانية إلى قائمتها للحجر الصحي اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.والجزر المعنية هي: «ليسفوس، وتينوس، وسيريفوس، وميكونوس، وكريت، وسانتوريني، وزاكينوثوس».وتسري هذه القيود الجديدة من الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش من صباح الأربعاء، وتعني ضرورة بقاء أي قادم من هذه الجزر إلى بريطانيا 14 يومًا في الحجر الصحي.