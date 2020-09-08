بريطانيا تضيف 7 جزر يونانية لقائمة الحجر الصحى
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
وكالاتطباعة
قالت بريطانيا إنها ستضيف 7 جزر يونانية إلى قائمتها للحجر الصحي اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
والجزر المعنية هي: «ليسفوس، وتينوس، وسيريفوس، وميكونوس، وكريت، وسانتوريني، وزاكينوثوس».
وتسري هذه القيود الجديدة من الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش من صباح الأربعاء، وتعني ضرورة بقاء أي قادم من هذه الجزر إلى بريطانيا 14 يومًا في الحجر الصحي.
والجزر المعنية هي: «ليسفوس، وتينوس، وسيريفوس، وميكونوس، وكريت، وسانتوريني، وزاكينوثوس».
وتسري هذه القيود الجديدة من الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش من صباح الأربعاء، وتعني ضرورة بقاء أي قادم من هذه الجزر إلى بريطانيا 14 يومًا في الحجر الصحي.