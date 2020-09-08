تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-9-2020
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:57 ص
وسام عطيةطباعة
يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 8-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
وبالنسبة لليوم الإثنين، يشهد طقسًا مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وارتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، لطيف ليلا على الواحل الشمالية.. طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف ليلا على شمال الصعيد، معتدل ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة للظواهر الجوية: يكون هناك أمطار متوسطة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانا، وأمطار متوسطة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.. ونشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، أما حالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
نسبة الرطوبة
القاهرة والوجه البحري 85%
السواحل الشمالية 90%
شمال الصعيد 60%
جنوب الصعيد 30%.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس «القاهرة، شبين الكوم، وادي النطرون» العظمى 34 والصغرى 24، الأقصر العظمى 45 الصغرى30، المنيا العظمى 38 الصغرى 25، أسيوط العظمى 39 الصغرى 23، العريش العظمى 33 والصغرى22، رفح العظمى 32 والصغرى22، السلوم العظمى 32 والصغرى23.
وبالنسبة لدرجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23، رأس سدر العظمى 36 والصغرى 26، الفيوم العظمى 36 والصغرى 25، مطروح العظمى 29 الصغرى 22، سيوة العظمى 36 الصغرى 22، السويس العظمى 35 الصغرى 24، نويبع العظمى 38 والصغرى 30، طابا العظمى 37 والصغرى 25، كاترين العظمى 37 والصغرى 23، الطور العظمى 36 والصغرى 27، شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، الغردقة العظمى 40 والصغرى 30، مرسى علم العظمى 39 والصغرى 29، بني سويف العظمى 36 والصغرى 25، سوهاج العظمى 41 والصغرى 28، قنا العظمى 43 والصغرى 28، الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 28، شلاتين العظمى 40 والصغرى 29، حلايب العظمى 37 والصغرى 30.
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 8-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
وبالنسبة لليوم الإثنين، يشهد طقسًا مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، وارتفاع بنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، لطيف ليلا على الواحل الشمالية.. طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف ليلا على شمال الصعيد، معتدل ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة للظواهر الجوية: يكون هناك أمطار متوسطة (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانا، وأمطار متوسطة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.. ونشاط رياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، أما حالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
نسبة الرطوبة
القاهرة والوجه البحري 85%
السواحل الشمالية 90%
شمال الصعيد 60%
جنوب الصعيد 30%.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-9-2020 في محافظات مصر
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس «القاهرة، شبين الكوم، وادي النطرون» العظمى 34 والصغرى 24، الأقصر العظمى 45 الصغرى30، المنيا العظمى 38 الصغرى 25، أسيوط العظمى 39 الصغرى 23، العريش العظمى 33 والصغرى22، رفح العظمى 32 والصغرى22، السلوم العظمى 32 والصغرى23.
وبالنسبة لدرجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23، رأس سدر العظمى 36 والصغرى 26، الفيوم العظمى 36 والصغرى 25، مطروح العظمى 29 الصغرى 22، سيوة العظمى 36 الصغرى 22، السويس العظمى 35 الصغرى 24، نويبع العظمى 38 والصغرى 30، طابا العظمى 37 والصغرى 25، كاترين العظمى 37 والصغرى 23، الطور العظمى 36 والصغرى 27، شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، الغردقة العظمى 40 والصغرى 30، مرسى علم العظمى 39 والصغرى 29، بني سويف العظمى 36 والصغرى 25، سوهاج العظمى 41 والصغرى 28، قنا العظمى 43 والصغرى 28، الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 28، شلاتين العظمى 40 والصغرى 29، حلايب العظمى 37 والصغرى 30.