الصين تدعو أمريكا لتمديد تأشيرات الصحفيين الصينيين

دعت الصين الولايات المتحدة إلى التحلي بالصدق والإخلاص، والاستجابة لمطلب تمديد التأشيرات لجميع الصحفيين الصينيين العاملين هناك في أقرب وقت ممكن.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: «إذا كانت الولايات المتحدة عازمة على الانحدار على الطريق الخاطئة ومصرة على أخطائها، فإن الصين حينها ستتخذ الإجراءات الضرورية والمبررة لحماية مصالحها الشرعية».في المقابل، أكد جيان أن إجراءات تجديد أوراق الاعتماد للصحفيين الأمريكيين، تسري بالفعل في الوقت الراهن، وخلال هذا الوقت لن يتأثر عمل هؤلاء الصحفيين أو شؤون حياتهم في الصين.وتابع: «منذ وقت طويل والولايات المتحدة تصعّد القمع السياسي ضد الإعلام الصيني، وهو ما وصل الآن درجة هيستيرية».وكان نادي المراسلين الأجانب في الصين، قال إن بكين فرضت قيودًا على تأشيرات 5 صحفيين على الأقل يعملون في 4 وسائل إعلام أمريكية.