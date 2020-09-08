رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إصابة مبابى بفيروس كورونا

الثقافة

أنور مغيث فى ضيافة «سلسلة قراءة».. اليوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
أنور مغيث
أنور مغيث
نضال ممدوح
طباعة
يحل الدكتور أنور مغيث٬ مدير المركز القومي للترجمة الأسبق٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج سلسلة قراءة في كتاب مترجم٬ وذلك في إطار فعاليات٬ برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك.

هذا ومن المقرر في هذا اللقاء الأول٬ أن يقدم أنور مغيث قراءة في كتاب «في علم الكتابة» للكاتب الفرنسي جاك دريدا.

يذكر أن برنامج «سلسلة قراءة في كتاب مترجم» الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس، يتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التى أضافت إلى الثقافة العربية.

هذا ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس علي «اليوتيوب»٬ والصفحة الرسمية بـ«الفيس بوك».

يشار إلي أن «مغيث» سبق وصدر له ترجمات: كيف نصنع المستقبل؟ في علم الكتابة، نقد الحداثة، مسيحيون ومسلمون: إخوة أمام الله، السان سيمونيون في مصر وغيرها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى: قتيل «المنيب» مسجل خطر والواقعة أمام النيابة

«التعليم»: لا تخفيض في المناهج أو ساعات الدراسة بالعام الجديد

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

مصادر أمنية: قتيل المنيب توفى فى خناقة.. والشرطة ليست طرفًا

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

إصابة مبابى بفيروس كورونا

أكثر من 400 ألف وفاة بسبب التلوث البيئى فى أوروبا

نقيب الفلاحين يكشف: مرض خطير يهدد زراعة الموز على مستوى العالم

مواعيد قلعة قايتباي وأسعار التذاكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

صدور «مستودع الأرواح البديلة» للقاص أنيس الرافعى

«يوميات مديرة مدرسة» كتاب جديد للكاتبة صفاء عبد المنعم

أنور مغيث فى ضيافة «سلسلة قراءة».. اليوم

مؤسسة شمس تصدر «وسطية الإسلام فى حياتنا الفكرية»