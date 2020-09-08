أنور مغيث فى ضيافة «سلسلة قراءة».. اليوم

يحل الدكتور أنور مغيث٬ مدير المركز القومي للترجمة الأسبق٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج سلسلة قراءة في كتاب مترجم٬ وذلك في إطار فعاليات٬ برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك.هذا ومن المقرر في هذا اللقاء الأول٬ أن يقدم أنور مغيث قراءة في كتاب «في علم الكتابة» للكاتب الفرنسي جاك دريدا.يذكر أن برنامج «سلسلة قراءة في كتاب مترجم» الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس، يتناول أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التى أضافت إلى الثقافة العربية.هذا ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس علي «اليوتيوب»٬ والصفحة الرسمية بـ«الفيس بوك».يشار إلي أن «مغيث» سبق وصدر له ترجمات: كيف نصنع المستقبل؟ في علم الكتابة، نقد الحداثة، مسيحيون ومسلمون: إخوة أمام الله، السان سيمونيون في مصر وغيرها.