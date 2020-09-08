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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤسسة شمس تصدر «وسطية الإسلام فى حياتنا الفكرية»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
وسطية الإسلام فى
وسطية الإسلام فى حياتنا الفكرية
نضال ممدوح
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صدر كتاب «وسطية الإسلام في حياتنا الفكرية» للباحث والمفكر د. مصطفى عطية جمعة، عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة.

ويقع الكتاب فى 284 صفحة من القطع الكبيرة، ويقدِّم رؤية تتمحور حول: أهمية النهج الوسطي والفهم الصحيح للإسلام في تجديد قضايا الفكر الإسلامي واتصالها بأمور الواقع المعاصر، في ضوء الأفكار المُطالِبة بتجديد الخطاب الإسلامي، ومعالجته لمستجدات فكرية واجتماعية وثقافية وسلوكية تظهر كل يوم.

ودون شك يعتبر تجديد الخطاب حديث الساعة في الأُمة كلها، وكل من له شأن يُدلي بدلوه فيه من منظوره ورؤيته وفي ضوء ثقافته ووفق علاقته وتماسه مع هؤلاء الأفراد، والكل يعاني من غياب الوعي الصحيح والفهم الوسطي والاعتدال في الرؤية والفتوى، أمام نوبات الغلو والتشدد من جهة البعض، أو التفريط والركض وراء الطروحات المستوردة من الفكر الغربي من جهة آخرين.

ويسعى الكتاب من خلال هذه الرؤية إلى مناقشة جُملة أمور تتعلق بالخطاب الديني الراهن، وهي على شقين، شق الغلو وشق الإفراط، مؤكدًا على وسطية الإسلام في عقيدته ومفاهيمه وشريعته، أي أن الهدف المتوخى من هذا الكتاب هو الإجابة عن سؤال مفاده: كيف يمكن أن نقدِّم خطابًا دينيًا يناقش ويعالج مستجدات الواقع بكل ما فيه من عوار وجراح ونشوز وتقلبات.

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