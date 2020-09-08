مصادر أمنية: قتيل المنيب توفى فى خناقة.. والشرطة ليست طرفًا





وفى وقت سابق زعمت قناة "الجزيرة" القطرية مقتل شاب يدعى إسلام الأسترالي على يد أحد ضباط الشرطة بالمنيب.

ونشرت شبكة "رصد" الإخوانية مجموعة من الصور لتجمع من الأهالى مدعية أنه احتجاجًا على مقتل الشاب.

كشفت مصادر أمنية حقيقة ما أشاعه إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، باندلاع تظاهرات فى حى المنيب بالجيزة احتجاجًا على مقتل شاب على يد ضابط شرطة.وأفادت المصادر بأن الشخص المقتول كان طرف مشاجرة مع آخرين تبادلوا خلالها الضرب، وتم ضبط واصطحاب الطرفين للنقطة، مشيرة إلى أنه ضعيف البنية وتعرض لهبوط، ونُقل على إثره للمستشفى وتوفي بعد وصوله.وأكدت المصادر أن الشرطة لم تكن طرفًا ولم يتعدى عليه أحد، لأنه لم يكن هناك سبب لذلك، غير أن الموضوع لم يكن إلا مشاجرة بين طرفين وتجمع الأهالى ومات أحد الطرفين.