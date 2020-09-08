محافظ مطروح: تبسيط إجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على جميع رؤساء المدن والمراكز الثمانية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مع قبول جميع الطلبات المقدمة للتصالح في المخالفات، وترك البت في قبولها للجان المختصة المشكلة لهذا الغرض، مشددًا أيضًا على الالتزام بحُسن التعامل والرد على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين الخاصة بتطبيق القانون.كما شدد محافظ مطروح على سرعة قيام المراكز والمدن بحصر جميع المخالفات والتنبيه على أصحابها بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسرعة سداد نسبة الـ25% جدية تصالح لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري، كآخر موعد أقره مجلس الوزراء للتصالح في مخالفات البناء.وأشار محافظ مطروح إلى أن الحكومة توالي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، حيث تم إقرار قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم، مناشدًا المواطنين بسرعة التقدم لتلاشي الوقوع تحت طائلة القانون بعد انتهاء المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري.وأكد على أن يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح، وفقًا للأوضاع والإجراءات القانونية.