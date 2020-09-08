رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: تبسيط إجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على جميع رؤساء المدن والمراكز الثمانية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مع قبول جميع الطلبات المقدمة للتصالح في المخالفات، وترك البت في قبولها للجان المختصة المشكلة لهذا الغرض، مشددًا أيضًا على الالتزام بحُسن التعامل والرد على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين الخاصة بتطبيق القانون.

كما شدد محافظ مطروح على سرعة قيام المراكز والمدن بحصر جميع المخالفات والتنبيه على أصحابها بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسرعة سداد نسبة الـ25% جدية تصالح لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري، كآخر موعد أقره مجلس الوزراء للتصالح في مخالفات البناء.

وأشار محافظ مطروح إلى أن الحكومة توالي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، حيث تم إقرار قانون للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم، مناشدًا المواطنين بسرعة التقدم لتلاشي الوقوع تحت طائلة القانون بعد انتهاء المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري.

وأكد على أن يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح، وفقًا للأوضاع والإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة من انتخابات الشيوخ

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

أكثر من 400 ألف وفاة بسبب التلوث البيئى فى أوروبا

إصابة مبابى بفيروس كورونا

نقيب الفلاحين يكشف: مرض خطير يهدد زراعة الموز على مستوى العالم

مواعيد قلعة قايتباي وأسعار التذاكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

الليلة.. إنشاء منصة رقمية للكتاب المصرى على طاولة «الأعلى للثقافة»

صدور «مستودع الأرواح البديلة» للقاص أنيس الرافعى

«يوميات مديرة مدرسة» كتاب جديد للكاتبة صفاء عبد المنعم

أنور مغيث فى ضيافة «سلسلة قراءة».. اليوم