روسيا تعلن إدخال أول دفعة لقاح ضد كورونا إلى التداول العام

أعلنت وزارة الصحة الروسية، إدخال أول دفعة للقاح «سبوتنيك V» المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي يعتبر الأول من نوعه عالميًا، إلى التداول العام.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، مساء اليوم الإثنين، أن الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد «سبوتنيك V» الذي صممه مركز جاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، خضعت للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفيدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام، وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية.وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقًا عالميًا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم «سبوتنيك V» تيمنًا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.