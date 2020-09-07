قطار يصطدم بلوحة إعلانات بـ شبشير الحصة فى الغربية

شهدت محافظة الغربية حادث تصادم أحد القطارات بلوحة إعلانات معلقة بنطاق قرية شبشير حصة بدائرة مركز طنطا دون وقوع مصابين، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات على خط (طنطا - المحلة) لمدة ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات باصطدام قطار بلوحة إعلانات على خط سكة حديد (المحلة - طنطا) في نطاق قرية شبشير حصة بدائرة مركز طنطا.وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى مكان الحادث وتم إزالة حطام اللوحة الإعلانية وتسيير حركة القطارات.