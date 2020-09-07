ضوابط الإفصاح عن معلومات الممولين في قانون الإجراءات الضريبية

أجاز قانون الإجراءات الضريبية الجديدة الذي أقرّه البرلمان في جلسته الختامية لدور الانعقاد الخامس قبل أيام تبادل المعلومات والأغراض الضريبية للممولين مع السلطات الضريبية للدول التي تكون بها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية.جاء ذلك في المادة 81 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيما حددت المادة ذاتها ضوابط تبادل تلك المعلومات حيث اشترطت ألاّ تتعدى حدود ما تنص عليه أحكام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين المصري والأجنبي.كما أجازت المادة للجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية إبرام البرتوكولات والاتفاقات فيما بينها، بما يسمح لها بتبادل المعلومات لأغراض تطبيق قانون الإجراءات الضريبية، شرط ألا تخل بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.