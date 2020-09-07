محمد هاني يهاجم منتقديه من جمهور الأهلي: «عندهم 9 سنين»

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حرس الحدود مساء الإثنين، ضمن مشوار الفريق نحو حسم اللقب والتتويج مبكرًا ببطولة الدوري، للتفرغ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



