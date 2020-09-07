فرنسا: 25 وفاة و4203 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العامة للصحة في فرنسا، اليوم، تسجيل 25 حالة وفاة و4203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وذكرت الإدارة، أن عدد الإصابات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء ارتفع بذلك إلى 328 ألفا و980 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 30 ألفا و726 حالة، حسب ما نقلت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني.واعتبرت الصحيفة، أن الموقف في فرنسا لا يزال مقلقا، رغم انخفاض حالات الإصابة اليومية بشكل كبير عن الأيام السابقة التي بلغت ذروتها الجمعة الماضي، بنحو 9 آلاف حالة.