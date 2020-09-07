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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 آلاف مواطن يتقدمون بالتصالح في مخالفات البناء بأوسيم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:56 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
عبدالله هشام
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شهد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة أوسيم إقبالا كبيرا من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم تقديم ٣ آلاف طلب من مواطني المركز للتصالح.

ووضعت محافظة الجيزة خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة في هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأعلن المحافظ، إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق، إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفون متدربون ومتفرغون لرصد أي متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو إزالتها، مؤكدًا دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، وستتم إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

وأضاف أنه رصد حوالي 52 ألف حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضي بمساحة تبلغ 1883 فدانًا.

وأوضح أن المحافظة انتهت من إزالة حوالي 28 ألف حالة تعدٍّ منها حتى الآن، والمتبقى 24 ألف حالة تعدٍّ بمساحة تصل إلى 830 فدانًا، مؤكدًا أنه سيتم التعامل الحازم معها بدءًا من اليوم.

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