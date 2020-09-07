غدًا.. «الأعلى للثقافة» يناقش إنشاء منصة رقمية للكتاب المصري»

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "إنشاء منصة رقمية للكتاب المصري"، التي تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس برئاسة الدكتور خالد العامري، وذلك في الرابعة من مساء الثلاثاء المقبل.يحاضر في الندوة كل من الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي جيت eg gate بالقرية الذكية، ويديرها الدكتور شوقي محمود علي سالم عضو اللجنة.وتقام الندوة في الرابعة عصرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق، كما يتم بث الندوة "أونلاين" على صفحة أمانة المؤتمرات على «فيس بوك» وقناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب.