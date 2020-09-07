نائب محافظ الجيزة يتفقد المراكز التكنولوجية في الهرم وكرداسة والوراق

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المراكز التكنولوجية بحي الهرم، ومجلس مدينة كرداسة، ومجلس مدينة منشأة القناطر وحي الوراق، لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.ووجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح.كما تابع نائب المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح نسبة ٢٥ ٪ من قيمة المخالفة، موجها مسئولي المراكز التكنولوجية بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.