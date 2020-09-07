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الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:49 م
مؤتمر رمضان صبحي
عدسة: أحمد حسن
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