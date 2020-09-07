مقاتلات روسية تعترض طائرات نرويجية وبريطانية فوق بحر بارينتسيفو

اعترضت مقاتلتان روسيتان من طرازي "ميج-31" وميج-29"، في حادثين منفصلين اليوم طائرتين نرويجية وبريطانية فوق بحر بارينتسيفو.وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن وسائل الدفاع الجوي رصدت تحليقا لجسم طائر كان يقترب من حدود الدولة الروسية، مضيفة أنه لتحديد هوية الهدف ومنع وقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية، تم إقلاع مقاتلة من نوع "ميج-31" للأسطول الشمالي للبحرية الروسية، حيث حددت أن الجسم هو طائرة دوريات نرويجية من طراز "أوريون".ورافقت المقاتلة الروسية الطائرة النرويجية التي غيرت مسارها إلى اتجاه معاكس.وأوضح المركز أن طائرة "ميج-29" أقلعت لمرافقة طائرة تجسس بريطانية للقوات الجوية البريطانية فوق المياه الدولية لبحر بارينتسيفو، مشددا على أنه لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك للحدود الجوية الروسية من قبل الطائرة البريطانية، التي غيرت مسارها، لتعود المقاتلة الروسية إلى مطار مرابطتها.وأكد المركز أن تحليق المقاتلتين الروسيتين جريا بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.وكانت القوات الروسية قد رصدت في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا.