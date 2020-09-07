مدين يتعاون مع إسلام غالي في أغنية «هرمونات» (فيديو)

تعاون الملحن محمد مدين، مع المطرب الشاب إسلام غالي، في أغنية "هرمونات"، التي طرحت منذ قليل على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".أغنية "هرمونات" من كلمات الشاعر الغنائي محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، وهندسة صوتية مصطفى رءوف، وماستر أمير محروس، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد عيادي، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.من جانبه، أشاد الملحن مدين، في تصريح لـ"الدستور"، بصوت المطرب الشاب إسلام غالي، متوقعا له مستقبلا باهرا الفترة المقبلة.وأضاف، أنه يتعاون مع صابر الرباعي، في الألبوم الجديد بثلاث أغنيات؛ الأولى تحمل اسم "ورحمة قلبى"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي وليد الغزالي، وتوزيع موسيقي كريم عبدالوهاب، وتنتمي لقالب الأغنيات المقسوم الشعبي.وأضاف مدين، أن هناك أغنيتين أيضا يشارك بهما في ألبوم صابر الرباعي الجديد، لكن لم يستقر على الاسم النهائي لهما حتى الآن.ويسعى المطرب صابر الرباعي، للانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد حاليًا، ويشرف عليه مدير أعماله علي المولى، وسيقوم بتصوير أكثر من أغنية استعدادًا لطرحها للجمهور خلال الفترة المقبلة.