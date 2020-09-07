جنبلاط: مصير لبنان على المحك إذا لم تُشكل الحكومة سريعًا

قال السياسي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، إن مصير لبنان الاقتصادي والسياسي والتنموي، على المحك إذا لم يتم إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب فرصة ممكنة.وأكد جنبلاط – في تصريح له اليوم – أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا في شأن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، تمثل آخر فرصة إنقاذ للبنان الذي قد يغرق في المزيد من التأزم الاقتصادي.وشدد على أنه لا يجوز "الغرق بالتفاصيل الوزارية" خلال عملية تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالعاصمة جراء انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، وما خلفه من أضرار واسعة في عموم بيروت.وكُلف الدكتور مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا يوم الإثنين الماضي، بتولي مهمة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قال إنه سيعمل على تأليف سريع للحكومة الجديدة متعهدا أن يكون فريقه الوزاري متناغما ومن الاختصاصيين (الخبراء) للبدء بصورة فورية في عملية إنقاذ لبنان الذي يشهد تدهورا متسارعا في الأوضاع المالية والاقتصادية.وأجرى الرئيس الفرنسي ماكرون زيارة ثانية إلى لبنان، أعلن خلالها "خريطة طريق" بالاتفاق مع القوى السياسية اللبنانية، قوامها البدء في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الجذرية تشمل القطاعات الأكثر استنزافا للخزينة العامة وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، وتشكيل سريع للحكومة الجديدة في غضون 15 يوما فقط، مشددا على أن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا لم تُنفذ الإصلاحات سريعا.