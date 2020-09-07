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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين الملك سلمان وماكرون بشأن مستجدات قضايا المنطقة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:12 م
الملك سلمان وماكرون
الملك سلمان وماكرون
محمد عمر
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أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستعرض الجانبان جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما استعرض ماكرون والملك سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

من جانبه؛ نوه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

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