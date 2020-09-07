ارتفاع وفيات سيول السودان إلى 102

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 102 وفاة، و46 مصابًا.وقالت وزارة الداخلية السودانية، حسب تقرير المجلس القومي للدفاع المدني، اليوم، إن 26 ألفًا و386 منزلًا انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 40 ألفًا و617 منزلًا، مشيرة إلى تضرر 179 مرفقًا، و359 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5482 رأس ماشية.وأوضح التقرير أن الخسائر بمختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، التي يجري إجلاء مواطني عدة مناطق فيها، وسنار، والبحر الأحمر في شرق السودان.