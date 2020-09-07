«أرمنت» جاهزة لانتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن جاهزية جميع اللجان بالمدينة لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ التي ستقام يومي ٨ و٩ سبتمبر الجارى.وأضاف رئيس مدينة أرمنت، أنه تم الانتهاء من تعقيم جميع اللجان، وكذا إقامة السرادقات أمام المقار الانتخابية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.وفي سياق متصل أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التي ستُجرى على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر 2020، حيث وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.وشملت توجيهات محافظ الأقصر، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية، وتوفير كافة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.كما وجه محافظ الأقصر، بتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات، ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طوارئ، حيث سيتم توفير سيارات إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.وأوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.