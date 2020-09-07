عضو الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد المنشآت الطبية بالأقصر

تفقد الدكتور خالد عمران عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، جميع المنشآت الطبية والتي تم تطويرها وإدراجها للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك استعدادًا لانطلاق التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.واستهل "عمران" جولته بتفقد مركز منشأة العماري، وكان في استقباله وكيل مديرية صحة الأقصر الدكتورة إلهام محمد، وفريق الرعاية الأساسية والجودة، كما اجتمع "عمران" مع جميع مديري الوحدات والمراكز الصحية الجديدة والمطورة، بالإضافة إلى مسئولي الجودة ورؤساء التمريض للوقوف على المستجدات.وتعد هذه الزيارة هي الزيارة التفقدية الثانية لهيئة الرقابة والاعتماد لمحافظة الأقصر منذ تشغيل عدد من المراكز والوحدات الجديدة منذ عدة أسابيع، ومن المقرر أن تستمر أعمال لجنة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد داخل محافظة الأقصر لمدة أسبوعين متتاليين.جدير بالذكر أن الخطة التفقدية لهيئة الاعتماد تهدف لبيان جاهزية المنشآت الصحيه للتسجيل لدى الهيئة حسب شروط ومتطلبات التسجيل، وأن تلك الشروط والمتطلبات هي شروط عالمية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية والجودة والأمان بما يتوافق مع المعايير العالمية والمقاييس الدولية، وهي نقطة انطلاق حقيقية في الخدمات الصحية بالجمهورية وخاصة من صعيد مصر ومحافظة الأقصر.