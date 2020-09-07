عضو الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد المنشآت الطبية بالأقصر
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:58 م
هدى الأميرطباعة
تفقد الدكتور خالد عمران عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، جميع المنشآت الطبية والتي تم تطويرها وإدراجها للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك استعدادًا لانطلاق التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.
واستهل "عمران" جولته بتفقد مركز منشأة العماري، وكان في استقباله وكيل مديرية صحة الأقصر الدكتورة إلهام محمد، وفريق الرعاية الأساسية والجودة، كما اجتمع "عمران" مع جميع مديري الوحدات والمراكز الصحية الجديدة والمطورة، بالإضافة إلى مسئولي الجودة ورؤساء التمريض للوقوف على المستجدات.
وتعد هذه الزيارة هي الزيارة التفقدية الثانية لهيئة الرقابة والاعتماد لمحافظة الأقصر منذ تشغيل عدد من المراكز والوحدات الجديدة منذ عدة أسابيع، ومن المقرر أن تستمر أعمال لجنة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد داخل محافظة الأقصر لمدة أسبوعين متتاليين.
جدير بالذكر أن الخطة التفقدية لهيئة الاعتماد تهدف لبيان جاهزية المنشآت الصحيه للتسجيل لدى الهيئة حسب شروط ومتطلبات التسجيل، وأن تلك الشروط والمتطلبات هي شروط عالمية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية والجودة والأمان بما يتوافق مع المعايير العالمية والمقاييس الدولية، وهي نقطة انطلاق حقيقية في الخدمات الصحية بالجمهورية وخاصة من صعيد مصر ومحافظة الأقصر.
واستهل "عمران" جولته بتفقد مركز منشأة العماري، وكان في استقباله وكيل مديرية صحة الأقصر الدكتورة إلهام محمد، وفريق الرعاية الأساسية والجودة، كما اجتمع "عمران" مع جميع مديري الوحدات والمراكز الصحية الجديدة والمطورة، بالإضافة إلى مسئولي الجودة ورؤساء التمريض للوقوف على المستجدات.
وتعد هذه الزيارة هي الزيارة التفقدية الثانية لهيئة الرقابة والاعتماد لمحافظة الأقصر منذ تشغيل عدد من المراكز والوحدات الجديدة منذ عدة أسابيع، ومن المقرر أن تستمر أعمال لجنة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد داخل محافظة الأقصر لمدة أسبوعين متتاليين.
جدير بالذكر أن الخطة التفقدية لهيئة الاعتماد تهدف لبيان جاهزية المنشآت الصحيه للتسجيل لدى الهيئة حسب شروط ومتطلبات التسجيل، وأن تلك الشروط والمتطلبات هي شروط عالمية لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية والجودة والأمان بما يتوافق مع المعايير العالمية والمقاييس الدولية، وهي نقطة انطلاق حقيقية في الخدمات الصحية بالجمهورية وخاصة من صعيد مصر ومحافظة الأقصر.