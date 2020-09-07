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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رياضة الإسكندرية» تضيء شعلة أولمبياد الطفل فى نسختها الثانية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:08 م
رياضة الإسكندرية
رياضة الإسكندرية
هبه عويضه
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أحيت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة دكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري، رئيس الإدارة، فعاليات إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسختها الثانية تزامنا مع جميع محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتم مرورها في خط سير بداية من مركز شباب السيوف مرورا بمركز شباب سموحة والنصر والشلالات وصولا لنقطة إشعال الشعلة بمركز شباب الأنفوشى، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، ومجلس إدارة المركز، حيث قامت وكيل وزارة الشباب والرياضة باستلام الشعلة وإشعالها.

ويتم استئناف فعاليات أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق ٧ سبتمبر٢٠٢٠ وحتى ١٩ سبتمبر.

ومن جانبها قالت الدكتور صفاء الشريف أثناء لقائها مع القائمين على الأولمبياد واللاعبين إنها تأمل بحصول الإسكندرية على المراكز الأولى في النسخة الثانية، كما أثنت على تنظيم إطلاق الشعلة، حيث أشادت بأولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الأولى وحصول الإسكندرية على المركز الأول وكذا حسن تنظيم التصفيات، لافتًا إلى أن عروس البحر الأبيض المتوسط تتباهى بأبنائها طلائع الإسكندرية لتبقى منارة للرياضة والرياضيين.

ويشار إلى أن أولمبياد الطفل المصرى هو نموذج محاكاة للأولمبياد فى صورة مصغرة، وحصدت الإسكندرية فى النسخة الأولى ١١ كأسا وحصلت على المركز الأول.

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