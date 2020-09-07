محمد شاهين يحيى حفلًا غنائيًا بالإمارات

يستعد المطرب الشاب محمد شاهين، لإحياء حفل غنائي نهاية الأسبوع الجاري، بالإمارات العربية المتحدة.ومن المقرر أن يقام الحفل، الخميس المقبل، داخل أحد المطاعم الشهيرة بإمارة دبي، ويعتبر الحفل الأول له بعد فتح حظر فيروس كورونا.في سياق مختلف يستعد محمد شاهين، لطرح أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو"، تجمعه بمطرب المهرجانات "أورتيجا"، وهى من كلمات كالوشة، وألحان وتوزيع رامى المصرى، ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.