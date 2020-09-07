أبو الغيط يدين هجومًا إرهابيًا وقع في تونس

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف يوم أمس الأحد، دورية تابعة للحرس الوطني التونسي في منطقة سوسة القنطاوي، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر الحرس الوطني وجرح آخر.وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، في بيان مساء اليوم الإثنين، بأن أبو الغيط عبّر عن استنكاره الشديد للحادث، وقدّم خالص تعازيه لرئيس وحكومة وشعب تونس، ولعائلة الفقيد، وتمنياته للمصاب بالشفاء العاجل.وجدّد المصدر وقوف جامعة الدول العربية الدائم إلى جانب السلطات التونسية والشعب التونسي في مواجهة آفة الإرهاب، وكل ما من شأنه إشاعة عدم الاستقرار في البلاد.وقُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، صباح أمس الأحد، في هجوم "إرهابي" في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد وأردت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني لوكالة فرانس برس.وقال المتحدث حسام الدين الجبالي، إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس، مضيفا أن "واحدًا منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".وأوضح الجبالي أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيرًا إلى أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار".وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة، وأنه جرى ملاحقة المهاجمين عند مفترق أكودة في منطقة القنطاوي السياحية.