سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 8-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتى اليوم





سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك المصرية قد يهمك أيضًا:

يرصد موقع «الدستور»الثلاثاء 8-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:عالميًا، أغلقت بورصة الكويت، تعاملات جلسة أمس الإثنين، على صعود كافة المؤشرات، باستثناء تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسرًا 7.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5807.89 نقطة، حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحًا 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.71 نقطة، وتراجع وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% رابحًا 16.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4281.94 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.7% رابحًا 29.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4306.19 نقطة.كما بلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 290.5 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9709 صفقةمحليًا، استقر الدينار اليوم، في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك بلوم، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري وبنك مصر.سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الثلاثاء 8-9-2020انخفض الدينار الكويتي في البنك المركزي ليسجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 51.91، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.88، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر ليسجل للشراء 49.09 جنيه وللبيع 51.84، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73.أسعار الدينار الكويتيوفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.93، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 49.80 جنيه وللبيع 51.76، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.11 جنيه وللبيع 52.07، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.79، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.80.وفي المصرف المتحد سجل الدينار للشراء 47.69 جنيه وللبيع 51.82، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.31 جنيه وللبيع 51.84، كما بلغفي بنك كريدي أجريكول للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.84، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.82 جنيه وللبيع 51.80.