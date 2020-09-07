«ربنا ينجيك يا ولدي».. دعوات المصريين تحرس السيسي (فيديو)

من خلف الشاشات المأجورة في تركيا وقطر ينفث ثعابين جماعة «الإخوان» الإرهابية سموم «الدعوات الهدّامة»، ولا هم لهم سوى رؤية مصر وقد تحوّلت إلى أرضٍ جديدة تحكمها المليشيات المسلحة.

يتصدّى لسموم «الإرهابية»، دعوات الطيبين من أبناء مصر، الذين يعينون الدولة المصرية بدعواتهم صباحًا ومساءً أن ينصر الله البلاد قيادة وشعبًا على أن تكون في أحسن حال.

«ربنا ينجيك يا ولدي»، «بدعيلك يابني ينصرك ويسترك.. قلبي بيدعيلك»، «يجعلك منصور ومستور ومايعنش عليك ظالم».. دعوات خرجت من قلوب أمهات مصريات لابنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى بكل جهد لبناء الدولة المصرية على أسس حديثة في جميع المجالات، مستمدًا العون من الله ودعوات الصالحين من أبناء هذا الوطن.