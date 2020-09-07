انقلاب سيارة ملاكي بـ6 شباب في بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي «بني سويف – إهناسيا»، وتمَّ نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم محمد عبدالنبي صادق 28 سنة ويوسف عصام عبدالله 22 سنة وعمرو جمال عبد السلام 22 سنة.وأصيب أحمد جمال عبدالسلام 21 سنة ومحمود عبدالله بكري 21 سنة وأحمد عبدالبصير علي 21 سنة.جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.