رئيس المعمورة: ناشدنا وزير الإسكان لتغيير منطقة أرض الشركة في العلمين

كشف المهندس أحمد شحاتة، رئيس شركة المعمورة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أنه تم مناشدة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، من أجل تغيير منطقة أرض الشركة في مدينة العلمين، والتي تبلغ 55 فدانا لتصبح في منطقة مميزة، بدلا من المنطقة الموجودة فيها حاليا.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الهدف من رغبة الشركة في تغيير موقع أرض العلمين، هو الانتقال بعيدا عن مشروعات الإسكان العادية التي تتواجد فيها حاليا، حيث يوجد بالقرب منها مشروعات الإسكان الاجتماعي.وأكد رئيس شركة المعمورة أن خطة تطوير هذه الأرض قائمة على إنشاء كمباوند كبير مميز على مساحة ٥٠ فدانا، يحتوي على شاليهات وعمارات وفنادق ٣ نجوم على الأقل.