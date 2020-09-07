«نصير الغلابة».. فيديو يرصد حرص السيسي على دعم العمال

جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية فى كل القطاعات على مدار السنوات الست الماضية، حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم.ورصد مقطع فيديو جديد اهتمام الرئيس السيسي بعمال مصر، إذ وضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.كما قدم السيسى الدعم غير المسبوق للعمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى.