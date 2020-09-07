حبيب المصريين.. فيديو يرصد حرص السيسي رسم البسمة على وجوه الأطفال

رصد مقطع فيديو جديد، المواقف الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع أبناء الشهداء، ومدى حرصه على تلبية مطالبهم وأمنياتهم.الفيديو يرصد أهم المحطات الإنسانية التي تفاعل معها الرئيس، وبالأخص الأطفال وهم شباب المستقبل، وفى القلب منهم أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة.6 سنوات من الإنسانية والعطاء والإنجازات، حيث أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبدأ التواصل مع الجميع، وأثبت حرصه الشديد على التجاوب مع مشكلات كل فئات الشعب، وشهدت السنوات الـ6 سنوات الماضية لتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، تلاحمه مع قضايا الشعب اليومية، حيث أبرزت المواقف المتعددة اهتمامه بهذه الطبقات.