ضبط 311 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة بالمحافظات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 311 تاجر مخدرات.ضبطت الأجهزة بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (37.178 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (60.775 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4.845 كيلو جرام)، كمية من مخدرة الشابو وزنت (1.356 كيلو جرام)، كمية من مخدرة الأفيون وزنت (400 جرام)، كمية من البودرة المخدرة وزنت (742 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (4.797 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (1.190 كيلو جرام)، و(4797) قرص مخدر.كما تمكن ضباط الحملات من ضبط 200 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 58976 حكم قضائى متنوع.وتمكنت الحملات فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (200 سلاح نارى، بحوزة 175 متهمًا) بينها (17) بندقية آلية، و(33) بندقية خرطوش، وتمكنت الحملات من تنفيذ (58976) حكمًا قضائى متنوع، بينها(264) حكم جناية.في مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (19) متهمًا، ارتكبوا (29) حادثًا متنوعًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.