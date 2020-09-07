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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. تنظيم أول ملتقى استثماري رقمي بين مصر والبحرين

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:40 م
علي عيسى
علي عيسى
أسماء إبراهيم
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تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين بالقاهرة والمنامة، أول ملتقى استثماري رقمي دولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدًا الثلاثاء.

يناقش اللقاء فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية، وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.

وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، أن انعقاد الملتقى الاستثماري في هذا التوقيت يعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا.

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