غدًا.. محمد نور يكشف كواليس «جاني في ملعبي» على 9090

يحل المطرب محمد نور، ضيفًا على برنامج «الراديو بيضحك» المذاع عبر إذاعة الراديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء.ويكشف نور، خلال الحلقة كواليس أحدث أعماله الغنائية «جاني في ملعبي»، وذلك بعدما حققت الأغنية ردود فعل إيجابية ونجاحة منذ طرحها مؤخرًا، كما يتطرق خلال الحلقة إلى مفاجآته الفترة القادمة وكواليس الأعمال التي يحضر لها حاليا.«الراديو بيضحك» يذاع على إذاعة 9090، واستضاف مؤخرًا مجموعة من أبرز نجوم ونجمات الوسط الفني مثل أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، وصابرين.