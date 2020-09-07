غدًا.. محمد نور يكشف كواليس «جاني في ملعبي» على 9090
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:32 م
أمير محمد خالدطباعة
يحل المطرب محمد نور، ضيفًا على برنامج «الراديو بيضحك» المذاع عبر إذاعة الراديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء.
ويكشف نور، خلال الحلقة كواليس أحدث أعماله الغنائية «جاني في ملعبي»، وذلك بعدما حققت الأغنية ردود فعل إيجابية ونجاحة منذ طرحها مؤخرًا، كما يتطرق خلال الحلقة إلى مفاجآته الفترة القادمة وكواليس الأعمال التي يحضر لها حاليا.
«الراديو بيضحك» يذاع على إذاعة 9090، واستضاف مؤخرًا مجموعة من أبرز نجوم ونجمات الوسط الفني مثل أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، وصابرين.
ويكشف نور، خلال الحلقة كواليس أحدث أعماله الغنائية «جاني في ملعبي»، وذلك بعدما حققت الأغنية ردود فعل إيجابية ونجاحة منذ طرحها مؤخرًا، كما يتطرق خلال الحلقة إلى مفاجآته الفترة القادمة وكواليس الأعمال التي يحضر لها حاليا.
«الراديو بيضحك» يذاع على إذاعة 9090، واستضاف مؤخرًا مجموعة من أبرز نجوم ونجمات الوسط الفني مثل أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، وصابرين.