رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 سبتمبر 2020 الموافق 19 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل «طبيب طنطا» المتهم بالتحرش

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:34 م
المتهم
المتهم
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار قاضي المعارضات بمحكمة طنطا، الصادر بإخلاء سبيل الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بعدد من السيدات أثناء علاجهن داخل عيادته بطنطا، بكفالة مالية 15 ألف جنيه، على أن يتم عرضه صباح باكر للنظر في القرار، مع استمرار حبسه لحين العرض.

وفي وقت سابق قرر قاضي المعارضات بمحكمة طنطا، اليوم، إخلاء سبيل الطبيب النفسى المتهم بالتحرش جنسيا بعدد من السيدات أثناء علاجهن بكفالة مالية 15 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها، أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًّا، وطلب إرسال صور خاصة لهن، ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وضبطه.

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

«آية قرآنية» تفضح مزاعم الإخوان بهدم المساجد

بالوقائع.. كيف تملصت الإرهابية من جرائمها وألصقتها بتنظيمات صغيرة؟

القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة من انتخابات الشيوخ

الصور

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

image description

«مصر تقدر».. حفل قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات

image description

من دبلوم صنايع لمعيدة بكلية الاقتصاد.. حكاية «أميرة» في جامعة حلوان

الأكثر قراءة

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

بالوقائع.. كيف تملصت الإرهابية من جرائمها وألصقتها بتنظيمات صغيرة؟

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

الباز يتحدى: هل تذيع «مكملين» فيديو رد مبروك عطية على فبركة القناة؟

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

«صفعت ابن الأميرة على وجهه».. حكايات تحية كاريوكا مع الكبار

«شُفيت من القلب بمعجزة».. حكاية فؤاد المهندس مع المسرح والريحاني

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

مواعيد قلعة قايتباي وأسعار التذاكر

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

تعرف على موعد دخول المدراس 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

جاليرى بهلر يدشن معرض اسكتشات نادرة لكبار الفنانين

مينا عادل: «كنت طفلا قبطيا بالمنيا» أنثروبولوجيا ثقافية يتناول عادات الناس

إقبال كبير على العرض المسرحى «العمى» (صور)

بدء تطوير أول عمارتين بطلعت حرب ضمن «القاهرة الخديوية»