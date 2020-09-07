النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل «طبيب طنطا» المتهم بالتحرش

تقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار قاضي المعارضات بمحكمة طنطا، الصادر بإخلاء سبيل الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بعدد من السيدات أثناء علاجهن داخل عيادته بطنطا، بكفالة مالية 15 ألف جنيه، على أن يتم عرضه صباح باكر للنظر في القرار، مع استمرار حبسه لحين العرض.وفي وقت سابق قرر قاضي المعارضات بمحكمة طنطا، اليوم، إخلاء سبيل الطبيب النفسى المتهم بالتحرش جنسيا بعدد من السيدات أثناء علاجهن بكفالة مالية 15 ألف جنيه.وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها، أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًّا، وطلب إرسال صور خاصة لهن، ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وضبطه.