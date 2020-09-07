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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير روسيا في بريطانيا: «اتهامات نافالني» غير مقبولة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:59 م
أندريه كيلين
أندريه كيلين
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أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الإثنين، خلال استدعائه إلى مقر الخارجية الروسية على خلفية الوضع حول المعارض الروسي، أليكسي نافالني، عدم قبول الاتهامات الموجهة لروسيا بشأن تسميم نافالني، مشيرا إلى التزام روسيا بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان للسفارة الروسية في لندن، جاء فيه: "في الـ 7 من شهر سبتمبر الجاري، وخلال لقاء بين السفير الروسي أندريه كيلين والمدير العام لوزارة الخارجية البريطانية، توماس درو، أثار الجانب البريطاني موضوع نقل أليكسي نافالني إلى المستشفى، داعيًا إلى إجراء تحقيق في الحادث. وأشار الجانب الروسي إلى عدم قبول الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وتسييس القضية، وهي مسألة لها طبيعة طبية وقانونية بحتة. كما تم الإعراب عن اهتمام روسيا بكشف جميع الحقائق المتعلقة بهذا الحادث".

وأضاف البيان: "فيما يتعلق بافتراضات تسميم أليكسي نافالني بمادة كيميائية محظورة، أكد أندريه كيلين التزام روسيا بواجباتها تجاه معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".

ولفت السفير، خلال الاجتماع، انتباه محاوره إلى عدم رغبة الجانب الألماني بالرد على طلب روسيا.

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية، ويخضع حاليًا للعلاج في عيادة" شاريتيه" في برلين.

وأكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده يمكن أن ترسل المعلومات المطلوبة المتعلقة بقضية المدون الروسي أليكسي نافالني، إلى موسكو، مضيفا بأن هذه العملية طويلة ومرتبطة بظهور معلومات جديدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية في وقت سابق، أن الفحوصات التي أجريت في المختبر التابع للجيش الألماني كشفت أن نافالني تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

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