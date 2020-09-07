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منوعات

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:29 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
أحمد عوض
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في إطار بحث كثير من طلاب الشهادة الثانوية عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس، ننشر الموعد الخاص بظهورها ورابط الحصول عليها، فمن المقرر إعلان النتيجة في نهاية الأسبوع الحالي، بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح والرصد الخاص بالدرجات، على أن تبدء بعد ذلك استقبال عمليات التظلم، حيث يستمر لمدة أسبوع لأول مرة، حيث جاء ذلك بسبب الظروف التي عاصرها طلاب هذه المرحلة التعليمية والاستثنائية، ومجابهة البلاد فيروس كورونا "كوفيد_19".

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن كافة كنترولات الثانوية العامة العمومية في القاهرة وفي أسيوط والإسكندرية والمنصورة، أنهت جميع أعمال الدرجات والمراجعة والتصحيح الدقيق ووضعها في أسطوانات مدمجة وذلك من أجل  الاستعداً لاعتمادها رسميا، فمن ناحية أخرى، وجه رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، جميع القائمين على عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الطلاب والطالبات بضرورة مراعاة دقة الملاحظة في التصحيح وأن يكون التصحيح ووضع الدرجات في مصلحة الطلاب جميعهم، مع ضرورة الالتزام بالجدول الوقتي الخاص بالتصحيح.

 رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

يستطيع جميع طلاب الصف الثالث الثانوي في الدور الثاني معرفة نتيجة الامتحانات في نهاية الأسبوع الحالي بعد الانتهاء من التصحيح من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، أو عبر هذا الرابط: http://www.moe.gov.eg.

 الجدير ذكره أن وزارة التربية والتعليم وفرت لجميع الطلاب الذين يمرون بحالة صحية حرجة أو لديهم ما يثبت إصابتهم بفيروس كورونا، دخول امتحانات الدور الثاني، على أن يُحاسبوا في جرد درجاتهم كدور أول ولهم الحق في الحصول على درجاتهم كاملة، ومن جانب آخر نفت "التعليم" جميع الأنباء التي تردد عن تقليل عدد ساعات الدراسة وعن أخبار تخفيض المناهج الدراسية للطلاب والطالبات، مؤكدة أن كل هذه الأخبار مجرد تكهنات واجتهادات فقط ممن صدرها دون وجود ما يثبت ذلك رسميا.

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